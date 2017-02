Fragment uit boek over de dood van Mike Priem

24 juli 2001

Op 23 juli 2001 escaleert de boel, als er op de deurmat van Martins woning in Zwaag een brief van een advocaat ploft waarin wordt gesteld dat de regeling met de kinderen met onmiddellijke ingang is aangepast.../...Het is een half bewolkte dag. Martin gaat die ochtend gewoon naar het huis van Sandra en Mike om de kinderen op te halen. Hij is door de brief van de advocaat tot het uiterste gespannen en heeft vrijwel de hele nacht niet...