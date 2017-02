Fragment uit boek over de dood van Peter Giesbergen

12 februari 1989

Omdat het smal is in De Blokhut struikelt Martin op weg naar de uitgang half over een barkruk. Hij pakt deze op en slaat ermee op het hoofd van de weerloze Giesbergen. Soerel vindt het daarop te gek worden en trekt Martin, die door het dolle heen is, weg bij Giesbergen. Martin komt langzaam bij zinnen, maar niet eerder dan nadat hij nog een keer de barkruk met ‘de poten vooruit’ tegen het lichaam van Peter Giesbergen heeft gegooid.

Terwijl...