Schiphol goedkoper dan concurrentie

SCHIPHOL - Schiphol is niet zo duur als luchtvaartmaatschappijen beweren. De luchthaven is zelfs goedkoper dan alle belangrijke concurrenten in West-Europa.

Door Internetredactie - 16-2-2017, 8:27 (Update 16-2-2017, 8:42)

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu waar BNR donderdag over bericht.

Vorig jaar is Schiphol 13 procent goedkoper geworden voor de luchtvaartmaatschappijen. Volgens het onderzoek is Londen Heathrow het duurst. Ook Frankfurt, Londen Gatwick, Parijs Charles de Gaulle, Zürich, München, Madrid en Brussel zijn duurder dan Schiphol dat even duur is als Dubai. Alleen de luchthaven van Istanbul is goedkoper dan Schiphol.