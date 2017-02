Spoedeisende hulp vaker vol

ANP Een patiënt komt aan op een afdeling voor spoedeisende hulp. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Patiënten overspoelen de spoedposten in onze regio, vooral tijdens de wintermaanden. De werkdruk is zo hoog, dat afdelingen spoedeisende hulp (seh) steeds vaker genoodzaakt zijn een opnamestop in te stellen. Dat blijkt uit recente cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van Noord-Holland en Flevoland.

Door Sam Trompert - 16-2-2017, 7:00 (Update 16-2-2017, 7:21)

In de laatste drie maanden van 2016 is het aantal opnamestops opnieuw verdubbeld, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. In 2015 sloten de 18 spoedposten in Noord-Holland en Flevoland 642 keer de deuren. Vorig jaar was dat 1.355 keer.

Die toename is fors, maar niet niet uitzonderlijk. De afgelopen jaren stijgt het aantal patiënten op de eerste hulp dan ook structureel, blijkt uit de cijfers.

Het ROAZ waarschuwde vorig jaar al. In mei vorig jaar stuurden de medici een brandbrief naar minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid. „Als er niets verandert gaat het een keer mis”, schreven zij. Bijna een jaar later is de druk nog altijd ’onverminderd hoog’, zegt een woordvoerder van het AMC.

Het ROAZ deed onderzoek onder de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland, maar het probleem leeft breder. Vooral in de Randstad.

Vorig jaar schreef bestuursvoorzitter Willy Spaan (LUMC Leiden) een brief aan Schippers waarin hij vergelijkbare kwesties opsomt. Spaan is voorzitter van het ROAZ West-Nederland.

Er zijn verschillende oorzaken voor de toegenomen druk op de seh. Spoedposten zien steeds vaker oudere patiënten verschijnen. Die moeten langer thuis blijven wonen, maar gemeenten hebben te weinig thuiszorg ingekocht, analyseert het ROAZ in de brandbrief. Patiënten die voorheen in het verzorgingshuis verpleegd werden moeten nu dus naar de seh.

Vanwege de complexiteit van hun aandoeningen houden ze bedden langer bezet. Ook worden deze patiënten vaker doorverwezen naar een ’gewone’ ziekenhuisafdeling, maar daar is ook niet altijd plek.

Een andere oorzaak is het tekort aan gekwalificeerd personeel. Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn gewild en de werkdruk op een seh is hoog.

Sinds de brandbrief is een hoop in gang gezet. Het ROAZ inventariseerde ’creatieve oplossingen’ uit het werkveld, en verspreidt die actief onder aangesloten ziekenhuizen. Zo hanteren sommige ziekenhuizen het zogenoemde ’bed=bed-principe’. Dat betekent dat patiënten soms op een ’verkeerde’ afdeling komen te liggen, maar in elk geval een plek hebben.

De Tweede Kamer vergadert vandaag over de kwestie. Minister Schippers schrijft in een Kamerbrief de signalen ’zeer serieus’ te nemen. Ze zoekt de oplossing in betere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

Volgens het AMC, dat de woordvoering verzorgt voor het ROAZ, is dat niet genoeg. Er zal geld bij moeten. Verder laat het ziekenhuis weten bezig te zijn met het opleiden van extra personeel. In de tweede helft van 2017 zouden daar de eerste vruchten van geplukt moeten worden.