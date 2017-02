Nieuwe start voor collectief winkelverbod

Foto De Beeldredaktie/Herbert Wiggerman Patrick van den Brink (links) en winkelier Ruud Koops (rechts).

AMSTERDAM - Een collectief winkelverbod in alle winkelcentra in Nederland, dat is de ambitie van het Centrum voor Criminaliteitsproventie en Veiligheid (CCV) dat het instrument tegen winkeldiefstallen nieuw leven in wil blazen.

Door Roel van Leeuwen - 15-2-2017, 12:14 (Update 15-2-2017, 12:14)

Veel winkeliers hebben genoeg van overlastgevers en winkeldieven die herhaaldelijk voor problemen zorgen in hun winkel. Het opleggen van een winkelverbod is een maatregel die ondrnemers kunnen toepassen. Hiermee wordt iemand voor een bepaalde periode de toegang tot de winkel ontzegd.

Ook kunnen winkeliers samen besluiten tot het opleggen van een...