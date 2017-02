Meldpunt voor boeren met paniekerige koeien

ANP Een bange koe geeft even geen melk, maar verder is het niet schadelijk.

AMSTERDAM - Waar zijn de koeien toch bang voor? Veehouders vragen zich dat steeds vaker af, volgens brancheorganisatie LTO. Van het een op het andere moment breekt er paniek uit in de stal. Om antwoord te krijgen op die vraag opent LTO Noord een meldpunt voor op hol geslagen koeien.

Door Sam Trompert - 14-2-2017, 14:17 (Update 14-2-2017, 14:17)

„We willen nagaan of er een verbindende factor is die de paniek kan verklaren”, vertelt bestuurder Alma den Hartog in de Volkskrant. De meldingen komen uit het hele land, maar vooral in het noorden zou er mogelijk iets bijzonders aan de hand zijn. Daar brak laatst op vier boerderijen tegelijkertijd paniek uit.

’Koeienfluisteraar’ Joep Driessen is van huis uit dierenarts en geeft zogenoemde koesignalen trainingen. „De koe is van nature schrikachtig en een kuddedier. Als één koe op hol slaat, gaat de rest daar in mee”, legt hij uit. De dieren waarschuwen elkaar ook, als er gevaar dreigt. Driessen: „Als er eentje bang wordt verspreidt zij direct een waarschuwingsgeur via urine.”

Waar de plotselinge angst vandaan komt? Dat kan van alles zijn. Een onverwacht geluid, horzels, een schittering in een plas water: een koe zit snel op de kast.

Gerard Milatz probeert zijn vee in elk geval te laten wennen aan omgevingsgeluid. Hij runt een bed-and-breakfast in het Noord-Hollandse Beets. Natuurliefhebbers kunnen een arrangement ’koeknuffelen’ boeken. Dat is namelijk rustgevend.

„Wij hebben altijd de radio aan. En met oudjaar laat ik de trekker stationair draaien, om het geknal te overstemmen”, tipt hij.

Zelf heeft hij het nog nooit meegemaakt, met zijn koeien. Wel weet hij dat je niet in de stal moet zijn, als de kudde op hol slaat. „Daar wil je niet tussen staan!”

Milatz vindt het goed dat er een onderzoek komt. Hij hoopt dat daarin ook ’economische oorzaken’ meegenomen worden. De laatste jaren ging het slecht met de melkprijs. Veehouders moesten op de kosten letten. „Maar bespaar niet op de verkeerde kosten!”, roept Milatz zijn collega-veehouders op. Daarmee doelt hij op kwalitatief voer, met voldoende vitaminen en mineralen voor de koeien. „Door ziekte, of een negatieve energiebalans kunnen ze schrikachtiger zijn.”

Of er één overkoepelende oorzaak is aan te wijzen? Er doen in elk geval wilde verhalen de ronde. Koeienfluisteraar Driessen betwijfelt of er iets bijzonders aan de hand is. Hij houdt het op ’toeval’.