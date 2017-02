Transavia sluit basis München

SCHIPHOL - Transavia sluit eind oktober de basis in het Zuid-Duitse München. Daarmee komt een voortijdig einde aan de Europese expansie van Transavia, waarbij de prijsvechter in meerdere landen zou neerstrijken.

Door Frans van den Berg - 13-2-2017, 18:47 (Update 13-2-2017, 19:39)

Transavia wil zich nu volledig toeleggen op de Nederlandse en Franse markt. ,,De buitenlandse concurrentie is sneller gegroeid dan verwacht, Lufthansa gaat meer samenwerken met Etihad en KLM groeit zelf sterk in Europa. Het lukt niet om vanuit München winstgevend te werken. Het is gewoon heel lastig om in een nieuwe markt te beginnen’’, laat Transavia directeur Mattijs ten Brink weten.

De vier toestellen komen in het najaar terug naar Nederland. Voor de honderd medewerkers vervalt hun baan in München. ,,We gaan de toestellen inzetten op de Nederlandse markt, voor nieuwe bestemmingen. We kunnen op de thuismarkt groeien. Transavia en KLM bieden samen 280 routes in Europa aan’’, voegt KLM-topman Pieter Elbers daar aan toe. Transavia is een volle dochter van KLM.

Enkele jaren geleden had Air France-KLM juist het plan om Transavia over heel Europa uit te rollen als middel om de prijsvechters Easyjet en Ryanair te stoppen. Maar met name de Franse piloten wilden daar niet aan meewerken. Als eerste stap werd daarom in het voorjaar van 2016 gekozen om vanuit Transavia Nederland een basis in Zuid-Duitsland op te zetten. Met vier vliegtuigen en honderd man personeel werd geprobeerd deze markt aan te boren. Maar de concurrentie zit ook niet stil en heeft zich inmiddels volledig gestort op Duitsland.

Daar kwam recent de nieuwe strategie van het concern bij om zich meer te concentreren op de eigen markt. De expansieplannen van Transavia gingen toen al de koelkast in. De directie heeft nu besloten na het zomerseizoen de stekker uit het project te trekken. Enkele jaren eerder was een basis opzetten in Denemarken ook al mislukt. ,,Maar we hebben zelf de conclusie getrokken om te stoppen. Dat is niet door Parijs opgelegd’’, bezweert Ten Brink nog. Dat de operatie verliesgevend was en is, en de vooruitzichten niet beter worden, is de reden.

In Nederland zou Transavia wel winstgevend zijn. Hoewel de markt vanuit Nederland overvol lijkt met aanbieders, denkt het concern toch nog te kunnen groeien. KLM breidt het Europese netwerk al steeds meer uit. Transavia hoopt dit jaar tien procent meer passagiers te vervoeren vanaf Schiphol en Rotterdam en twintig procent meer vanaf Eindhoven.