Burger wil best meer snelheidscontroles

ALKMAAR - Burgers willen best snelheidscontroles en goede handhaving blijkt uit de peiling, maar dan waar het nodig is: in 30 en 50 km gebieden. Dat zegt Jorrik van Wonderen van Regiopeil.nl over de opiniepeiling.

Door Frans van den Berg en Rien Floris - 13-2-2017, 17:03 (Update 13-2-2017, 17:06)

Bijna de helft van de ondervraagden woont in een 30 kilometer zone. ,,Bijna driekwart wil juist daar handhaving en dat het ook als 30 kilometerzone wordt ingericht. Vaak wil de politie niet controleren in dat soort gebieden omdat de straat volgens hen niet is ingericht als 30...