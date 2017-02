Meer flitsen in 30 kilometerzones

AMSTERDAM - Er moet meer worden geflitst in 30 kilometerzones. Bovendien moeten die straten beter worden ingericht om de snelheid er uit te halen. Dat blijkt uit de enquête die Regiopeil.nl (het onlinepanel van de krant) heeft gehouden over snelheidscontroles. Er deden bijna 3000 lezers mee.

Door Rien Floris - 13-2-2017, 16:56 (Update 13-2-2017, 16:56)

Van de ondervraagden vindt 66 procent dat er te weinig controles zijn in de 30 kilometerzones en 61 procent meent dat de straat beter moet worden ingericht.

Bijna de helft van de deelnemers aan de peiling (totaal 2950) woont zelf in een 30 kilometerzone. Daarvan vindt driekwart dat er te weinig controles zijn. Van alle respondenten die in de bebouwde kom wonen, wil 42 procent meer snelheidscontroles in de eigen straat.