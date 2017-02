Jongeren werken aan de vrijheid

Foto Rogier Boogaard Dansen voor de vrijheid

ALKMAAR/HAARLEM - Noord-Holland speelt dit jaar een nationale rol bij Bevrijdingsdag. Hier vindt de nationale viering plaats. Op weg naar 5 mei is er een vrijheidscampagne met allerlei activiteiten en zogeheten VrijPlaatsen voor jongeren.

Door Rien Floris - 13-2-2017, 14:21 (Update 13-2-2017, 15:03)

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je moet er aan werken. Dat gebeurt op 18 februari in Museum Kranenburgh in Bergen waar professionele kunstenaars samen met jongeren op zoek gaan naar hun vrijheid in een VrijPlaats.

Dans

Er zijn workshops dans, zang en andere kunstvormen om samen op zoek te gaan naar de taal van de vrijheid. De vrijheidsverhalen en performances krijgen een eindpresentatie op de bevrijdingsfestivals in Noord-Holland.

Voor de VrijPlaats in Bergen is nog plaats. Buro Zorro dat de evenementen organiseert zoekt nog jongeren tussen de 13 en 23 jaar die aan de slag gaan met de vraag ‘wat is de taal van vrijheid?’ De dag wordt begeleid door professionals van Artiance en ManIICo en ook na de workshops is er verdere begeleiding.

Gedichten

De eerste VrijPlaats werd op 14 januari gehouden in Beverwijk. Jongeren gingen daar in het Fort aan de St. Aagtendijk aan de slag met gedichten en lichtkunst geïnspireerd op persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Na de KunstVrijPlaats in Museum Kranenburgh is er op 18 maart in Hilversum een VrijPlaats in het teken van (nieuwe) media. Opgeven voor een vrijplaats kan via info@burozorro.nl" target="_blank" title="">info@burozorro.nl. Op de website www.vrijheidNH.nl staan alle activiteiten en evenementen.