Emirates verdringt Martinair met bloemenvluchten

SCHIPHOL - Dat Emirates steeds meer de bloemenvluchten van Martinair heeft ingepikt, kan iedereen op Schiphol overduidelijk zien. Emirates heeft één toestel speciaal beschilderd met tekst en een roos.

Door Frans van den Berg - 13-2-2017, 13:51 (Update 13-2-2017, 13:51)

Dat de vrachttak van KLM terrein aan het verliezen is, is al jaren gaande. Maatschappijen als Air Bridge Cargo uit Rusland en Midden-Oosten maatschappijen als Qatar, Emirates en Etihad weten met lagere tarieven steeds meer van de vrachtstromen op Schiphol naar zich toe te trekken.

De vrachtvloot van KLM en Martinair is fors ingekrompen en ook in januari vervoerde het bedrijf weer minder vracht dan een jaar geleden. Maar Emirates schreeuwt het succes vandaag van de daken en speciaal op de flank van een Boeing 777 vrachttoestel een bloeiende roos.

Een van de eerste vertrekbestemmingen van het rozentoestel is Nairobi in Kenia, waarvandaan het toestel beladen met verse bloemen naar Amsterdam reist - met als eindbestemming de bloemenveiling in Aalsmeer, de grootste bloemendistributeur ter wereld.

Dagelijks transporteert Emirates SkyCargo verse bloemen van en naar ruim 150 wereldwijde bestemmingen. Maar Valentijnsdag zorgt voor topdrukte, vooral wat betreft rozen. Daarvan worden er wereldwijd rond die dag 250 miljoen verkocht. In de week voor Valentijnsdag heeft Emirates extra vrachtvluchten uitgevoerd van Kenia naar Schiphol en vanuit Ecuador naar Nederland. De vluchten vanuit Ecuador zijn nog wel opmerkelijk, omdat eerder KLM met succes Lufthansa dwong om hiermee te stoppen (Lufthansa had geen landingsrechten).