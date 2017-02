Trajectcontrole ook op provinciale weg

AMSTERDAM - Binnen twee jaar komt er ook trajectcontrole op enkele provinciale wegen. Nu is dat systeem voor het meten van de snelheid alleen op elf autosnelwegen in Nederland.

Door Frans van den Berg - 13-2-2017, 0:02 (Update 13-2-2017, 0:02)

,,We beginnen op een handvol provinciale wegen’’, kondigt landelijk verkeersofficier Achilles Damen aan. ,,We kijken er nu letterlijk naar, dus echt ter plekke.’’

Bijna een kwart van de 621 doden in het verkeer in 2015 viel op provinciale wegen, terwijl die maar zes procent van het wegennet beslaan. Meestal gaat het om lange wegen, met één rijstrook, geen middenberm, bomen langs de weg en veel kruispunten. De maximale snelheid is meestal tachtig kilometer per uur.

Wegbeheerders doen al veel om de wegen aan te passen, maar snelheidsduivels blijven. Trajectcontrole is dan een goed middel om de snelheid omlaag te krijgen. ,,Er mag dan op veel provinciale wegen te hard worden gereden, niet iedere gevaarlijke weg is geschikt voor trajectcontrole. Dat kan alleen wanneer je over een lang tracé de snelheid kan meten. Er moeten ook niet teveel op- en afritten zijn of zijwegen. Ofwel, het stuk weg moet lang genoeg zijn voor trajectcontrole. We hebben 15 tot 20 wegen op het oog. Van Twente tot de kop van Noord-Holland’’, licht Damen toe, zonder in te gaan op specifieke wegen.

De invoering is een vervolg op twee eerdere proeven: in Drenthe op de provinciale weg N919 bij Veenhuizen en op de Zeelandbrug. Die trajectcontroles zijn inmiddels weer gestopt.