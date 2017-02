Veiligheid staat voorop bij snelheidscontroles

foto openbaar ministerie Verkeersofficier Achilles Damen.

AMSTERDAM - Snelheidscontroles worden niet gedaan om de staatskas te spekken. ,,Natuurlijk staat er wel een bedrag in de rijksbegroting, maar het gaat ons om de verkeersveiligheid. Daarop worden ook de trajecten uitgekozen.’’

Door Frans van den Berg - 12-2-2017, 16:49 (Update 12-2-2017, 17:20)

De landelijke verkeersofficier Achilles Damen komt zelf uit Twente. ,,Daar rij je eerst over de A1 en dan ga je verder op de A35, maar daar zit wel een bocht. In die bocht waren veel ongelukken. Om die plek veiliger te maken, is daar een periode intensief gecontroleerd. Dat...