Rijkswaterstaat: pas rijstijl aan

DEN HAAG - Weggebruikers in het hele land moeten hun rijstijl aanpassen aan de sneeuwbuien die vrijdagavond en de komende nacht vallen. Die oproep heeft Rijkswaterstaat gedaan na een reeks ongevallen op snelwegen in met name het westen van het land.

Door ANP - 10-2-2017, 22:51 (Update 10-2-2017, 22:51)

Vrijdagavond gebeurden er door de sneeuwval verscheidene ongevallen. ,,We krijgen vooral meldingen van ongelukken op de A13, A15 en A16 in de omgeving van Rotterdam'', aldus een woordvoerster. ,,We doen ons uiterste best de gladheid te bestrijden, maar weggebruikers moeten vooral hun rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden.''

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om rustig te rijden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en voldoende afstand van voorgangers te houden. De sneeuwbuien drijven vrijdag in de loop van de avond via het westen het land uit, maar naar verwachting komen er in de loop van de nacht en zaterdagochtend vroeg nieuwe sneeuwbuien. Volgens het KNMI kan daarbij lokaal 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen.