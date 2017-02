Twee KLM-vluchten moeten terug naar Schiphol

ANP

Schiphol Twee vluchten van KLM zijn vrijdagmiddag omgekeerd en teruggevlogen naar Schiphol.

Door Leander Mascini - 10-2-2017, 20:11 (Update 10-2-2017, 20:11)

Dat meldt het Parool. De eerste vlucht was er een naar New York. Boven de Noordzee draaide het toestel weer om. Er was een technisch mankement.

De tweede vlucht was er een naar Shanghai. Dit toestel moest terug naar de luchthaven omdat er een vogel in de motor terecht was gekomen.