VID: Flitsers beter verstoppen

foto rien floris Peter Numan staat meestal zichtbaar te flitsen.

LIJNDEN - „De politie moet mobiele flitsers beter verstoppen. Dan zie je ze als automobilist niet”, adviseert Frank de Boer van de Verkeers Informatie Dienst.

Door Frans van den Berg - 10-2-2017, 18:19 (Update 10-2-2017, 18:19)

De VID is niet uit op zoveel mogelijk bekeuringen, maar wil zo min mogelijk gevaarlijke situaties op de weg. „Wanneer een bestuurder een dergelijke camera langs de kant ziet staan, wordt die zenuwachtig, neemt gas terug of nog erger trapt abrupt op de rem. Voor je het weet heb je ongelukken of files”, ontdekten De Boer en...