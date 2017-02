Flits ik heb je! Maar flitser Peter houdt van fair play

De Robot radarflitsset Bekijk Fotoserie

HEERHUGOWAARD - Het miezert als Peter Steman zijn onopvallende zwarte Golf in een parkeerhaven bij hectometerpaaltje 25.5 langs de N242 parkeert. De gevreesde flitscamera wordt via wifi met de laptop verbonden. Peter voert in waar we staan, dat het regent en ook een code voor de weg.

Door Rien Floris - 10-2-2017, 18:14 (Update 10-2-2017, 18:17)

De auto staat strak langs de streep. Met een pylon en een meetlint meet hij exact uit waar het hart van de camera is zodat de ’coureurs’ goed in beeld komen. En van de pylon...