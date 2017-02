Hoe verdient Flitsmeister geld en nog drie vragen

AMSTERDAM - Welk doel dienen veel snelheidscontroles eigenlijk? Dat vraagt Flitsmeister zich af na het zien van de onderzoeksuitkomsten op basis van de gegevens van deze dienst.

Door Hedzer Faber - 10-2-2017, 11:45 (Update 10-2-2017, 11:45)

Jorn de Vries namens het bedrijf: ,,Wat opvalt is dat veel van de hotspots te vinden zijn op plekken met beperkte snelheid: een snelweg waar je lokaal tachtig of honderd mag. De vraag is dan of je het gedrag van de weggebruiker moet controleren of de weg aanpassen.’’

Flitsmeister groeide sinds de lancering van deze app...