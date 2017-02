Veel flitshotspots op wegen met verlaagde maximumsnelheid

ALKMAAR - De A7 ter hoogte van Wieringerwerf en twee hectometerpaaltjes in de Schagerweg N245 bij Langedijk: dat zijn de plekken in Noord-Holland Noord waar de meeste mobiele snelheidscontroles worden gemeld, goed voor een notering in de landelijke Flitshotspot Top200.

Door Hedzer Faber - 9-2-2017, 21:30 (Update 9-2-2017, 21:30)

Dat en meer blijkt uit dataonderzoek van de redactie van deze krant op basis van gegevens van Flitsmeister. We analyseerden alle meldingen van deze dienst over 2016.

Bovenaan de landelijke lijst staat de A13 bij Rotterdam met hectometerpaaltje 15.2 en directe omgeving: 302...