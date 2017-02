Dit zijn dé flitshotspots van Nederland

Foto ANP Waar staan ze? Op welke dag, welke tijd en waarom? De redactie van deze krant bracht de tweehonderd ’populairste’ flitsplekken in kaart.

Er zijn zo van die plekken waar te snel rijden echt niet zonder risico’s is. We brachten de tweehonderd plekken in kaart waar de kans het grootst is om een mobiele snelheidscontrole te treffen in de Flitshotspot Top200.

Door Hedzer Faber - 9-2-2017, 21:30 (Update 9-2-2017, 21:45)

De Flitshotspot Top200 is samengesteld na dataonderzoek van deze krant op basis van gegevens van Flitsmeister. Dat is een app met ruim een miljoen gebruikers waarmee weggebruikers elkaar waarschuwen voor snelheidscontroles. Voor het onderzoek analyseerden we alle meldingen in 2016.

Veel flitshotspots op wegen met verlaagde maximumsnelheid

De A7 ter hoogte van Wieringerwerf en twee hectometerpaaltjes in de Schagerweg N245 bij Langedijk: dat zijn de plekken in Noord-Holland Noord waar de meeste mobiele snelheidscontroles worden gemeld, goed voor een notering in de landelijke Flitshotspot Top200.

Bovenaan de lijst staat hectometerpaaltje 15.2 en directe omgeving op snelweg A13 bij Rotterdam. Daar werden vorig jaar maar liefst 302 flitsers gemeld, oftewel: bijna dagelijks. Op dit zeventien kilometer lange tracé zijn totaal liefst acht hotspots te vinden.

De punten uit de Flitshotspot Top200 zijn te zien op de interactieve kaart hieronder. App-gebruikers bekijken de kaart hier.