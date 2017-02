Léonie Sazias (50PLUS): ’Ik ben echt een super-liberaal’

Ze presenteerde tv-programma’s als ’De Ojevaarsjo’ en ’Dierenmanieren’, ze werkte als beeldend kunstenaar en maakte samen met haar man Cees Stolk kinderliedjes over de tweeling Haasje en Rammelaar. Sinds 2006 is ze gemeenteraadslid in haar woonplaats Hilversum, namens een lokale partij. Léonie Sazias (59) heeft een flinke carrière achter de rug. Na 15 maart wordt aan haar c.v. waarschijnlijk een nieuwe functie toegevoegd. Als de nummer 2 van 50PLUS is de kans groot dat ze een zetel in de Tweede Kamer bemachtigt. „Ik verwacht dat ik daar echt iets kan betekenen.”

Door Tekst en foto’s: Sam Trompert - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

Verkiesbare plaats

Van het aankondigen van televisieprogramma’s, naar het verkondigen van politieke denkbeelden. Het lijkt een grote stap, maar ze valt in de smaak bij de Hilversumse kiezer. In 2014 verdubbelde ze als lijsttrekker het zetelaantal van haar partij Hart voor Hilversum, van 3 naar 6. Drie keer werd ze gekozen tot lokaal politicus van het jaar. Collega’s vinden haar fel, maar burgemeester Pieter Broertjes noemde haar in de Volkskrant ’een verbinder’. Ze zal stoppen met de raad, eenmaal gekozen als Kamerlid. „Anders ga je twee dingen half doen.”

De lokale partij en 50PLUS vertegenwoordigen allebei geen traditionele politieke stroming. Wel zo prettig, volgens Sazias. „Kijk, ik ben echt een super-liberaal, maar dan wel op de manier zoals het ooit bedoeld was: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Niet het Mark-liberalisme waar het tegenwoordig over gaat. Ik wil dichtbij de mensen staan. Doen wat gevraagd is op het gegeven moment. Die stromingen uit de vorige eeuw leggen nu veel beperkingen op.”

Sociale zekerheid

Toch heeft haar partij wel een vaste doelgroep. Afgelopen week verklaarde lijsttrekker Henk Krol de AOW-leeftijd nog een breekpunt: die moet weer terug naar 65. Maar noem 50PLUS geen belangenclub voor ouderen. Sazias: „Sinds de oorlog wil iedere generaties dat het met hun kinderen beter zal gaan. Ik heb nu het gevoel dat onze kinderen, de volgende generatie, het minder goed gaat krijgen. Dat de sociale zekerheid die we hebben opgebouwd wordt afgebrokkeld. We moeten ervoor strijden dat ook onze kinderen dat krijgen. Juist voor onze kinderen.”

Te romantisch

Een carrière in de politiek is niet iets dat Sazias al lang ambieerde. Als kind wilde ze dierenarts worden. Het liep anders. „Ik had er een iets te James Herriot-achtig beeld van”, vertelt ze aan tafel in haar huis in Hilversum.

In de BBC-serie ’All Creatures Great and Small’, in Nederland uitgezonden als ’James Herriot’ ging het er gezellig aan toe. „Te lieflijk en romantisch, want ik begreep op de middelbare school al wel dat een dierenarts uiteindelijk toch een soort mécaniciën is die een beest in en uit elkaar moet halen. Dat is niets voor mij.”

Vier maanden na haar geboorte verhuisde het gezin Sazias van grote stad Rotterdam naar Soest. De kleine Léonie was naar eigen zeggen een lastige leerling. „Ik was met van alles en nog wat bezig, behalve met de les. Ik stond vrij veel op de gang, maar wist altijd wanneer het tijd werd om op te letten en aan de slag te gaan. Daardoor haalde ik wel steeds goede cijfers.”

Het landelijke, rustige Soest bood ruimte aan een zorgeloze jeugd. „Van die natuur heb ik als kind ontzettend genoten. Als je in Soest over de Eng liep en die uitgestrekte weilanden zag. Dat is echt prachtig. En vergeet het Soester Natuurbad niet! Wij wóónden daar praktisch, in de zomer. De hele jeugd van Soest en omstreken was er te vinden. Inmiddels is het dicht, maar indertijd was het het mooiste openluchtzwembad van Europa. Ik zou niet in een stad kunnen aarden, ik ben echt een natuurmens.”

Paplepel

Ook de liefde voor dieren werd er met de paplepel ingegoten. „Als iemand uit de buurt ergens een beest vond dan belde die bij ons aan. Dan zei mijn moeder: ’nee joh, wat moet ik ermee?’ Maar ja, als zo iemand dan zei: ’als je ’m niet neemt, dan’...”, ze trekt met haar duim een lijn langs haar keel, „dan zei mijn moeder toch maar ja.”

En zo groeide ze op tussen een keur aan kippen, cavia’s en hamsters, een tamme kraai genaamd Gerrit, kater Radja, Fluffy uit het asiel, en de zeer vruchtbare poes Grijsje die jaarlijks 2 tot 3 nestjes wierp. Een favoriet kiezen uit al die jeugdvrienden is niet te doen, het zijn er teveel.

In Hilversum scharrelt ook van alles rond. „Dit leven is vol, maar in een volgend leven ga ik diergedrag bestuderen. Een hond is sociaal, een kat solitair en je hebt vogels die elkaars natuurlijke vijanden zijn. Maar zet ze bij elkaar op een territorium en ze vinden een modus waarin ze met elkaar kunnen leven”, analyseert de nummer 2 van 50PLUS.

Tegelijkertijd houden de beesten haar met beide benen op de grond. „Het maakt niet uit hoeveel roem je vergaart, een dier zal zich niet anders naar je gedragen. Die zegt gewoon ’geef-mij-eten’ en ’maak-m’n-bak-schoon’.”

De natuur en de dieren zijn niet louter hobby. Het gedrag van de beesten is ook een leidraad in ’de mensenwereld’ voor Sazias. En dus ook in de politiek. „We leven met z’n allen op deze wereldbol. We moeten er wat van maken met z’n allen!”

Voor de lol

In 1980 zit ze voor de tv als omroepster Marijke Benkhard de kijkers vertelt op zoek te zijn naar een collega. ’Dat is lachen’, denkt de dan 22-jarige Sazias. Ze geeft zich op voor de screentest, ’voor de lol’. Uit duizenden aanmeldingen wordt Sazias gekozen als nieuwe omroepster voor jongerenomroep Veronica. „Toen dacht ik: jemig, waar ben ik aan begonnen?”

Het duurde wel even voor ze het echt leuk ging vinden. „Ik deed een omroepstersjas aan. Maar die paste me eigenlijk helemaal niet. Ik struikelde over m’n woorden, iedereen moest er om lachen en iedereen bemoeide zich ermee.” Ook herkend worden op straat was even wennen. „Als ik een slechte omroepbeurt had gehad bleef ik soms dagen binnen. Maar, na een half jaar dacht ik: ’ja doei, ik doe het gewoon zoals ik ben’. En toen werd het goed.”

De omroepwereld leerde haar ook de waarde van een goed team. „Je bent niks zonder je redactie, de visagiste of de lichtman. Je zit als presentatrice wel in het licht, maar je bent allemaal een schakel. Als alles goed zit heb je een prachtige ketting en verdien je ook allemaal de shine.” Die ervaring is niet het enige dat ze meeneemt naar het Binnenhof. Ook de bekendheid die haar tv-carrière opleverde is een handige bijkomstigheid. Sazias: „Het zou dom zijn als ik zou zeggen dat dat niet heeft meegespeeld. Maar ik vind mijzelf een heel gewone vrouw. Ik graai ook gewoon in een 1-euro-uitverkoopbak.”

Vuilnisman

Ze aarzelt even, gevraagd naar wat ervoor gezorgd heeft dat ze op de tweede plek staat. Haar dossierkennis over zorgonderwerpen, denkt ze, een onderwerp dat ze al jaren volgt in de lokale politiek. En haar sociale vaardigheden, dat ze een team bij elkaar weet te houden. „Ik kan het met iedereen goed vinden, of het nou een directeur is of de vuilnisman.”

Het Kamerlidmaatschap zal wel even wennen zijn, geeft ze toe. „Laatst was ik in de plenaire zaal. Op tv lijkt dat altijd zo groot! Ik was blij dat het in werkelijkheid wat kleiner was. Maar ja, toen ik in de raad begon keken mensen me ook aan van: wat moet die nou hier? ’t Is toch goed gekomen.”