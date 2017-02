GS willen grotere zonneparken rond Amsterdam

HAARLEM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan onderzoeken welke plekken rond Amsterdam geschikt zijn voor grotere zonneparken. GS willen meer mogelijkheden voor zonne-energie.

8-2-2017, 16:07 (Update 8-2-2017, 16:24)

Volgens Geldhof is de vraag naar duurzame energie groot. Tegelijkertijd is de ruimte rondom Amsterdam schaars. ,,Daarom kiezen GS voor en-en. Het open houden van de natuurgebieden en het kijken naar mogelijkheden voor zonneparken rondom Amsterdam.’’

In de gemeente Haarlemmermeer wordt gewerkt aan een uitbreiding van het plan ‘De Groene Hoek’. De gemeente Haarlemmermeer en de initiatiefnemers willen een uitbreiding van dit park tot circa 50 hectare. GS bekijken of dit mogelijk is.

Daarnaast hebben Provinciale Staten aan GS verzocht te onderzoeken of zonneparken in de bufferzone - het groene gebied in de Randstad - gerealiseerd kunnen worden. GS hebben naar aanleiding hiervan de mogelijkheden bekeken en besloten dat dit groene gebied in de Randstad open moet blijven.

GS leggen deze plannen nog ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.