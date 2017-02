Webwinkelen in vijf jaar verdubbeld

Foto ANP De Kalverstraat. Toeristen geven voornamelijk geld uit in winkels in Amsterdam.

HAARLEM - Kleinere winkelcentra en de grootste centra in de grote steden floreren ondanks de toenemende rol van webwinkels. Daarentegen staan de middelgrote winkelcentra in wijken en stadsdelen onder druk.

Door Roel van Leeuwen - 8-2-2017, 15:58 (Update 8-2-2017, 15:58)

Dat blijkt uit het Koopstromenonderzoek 2016, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en dat woensdag werd gepresenteerd in de ijskoude kelder van de oude V&D in Haarlem.

Een betere locatie had de organisatie niet kunnen kiezen om de transformatie in retailland weer te geven. Terwijl het ooit...