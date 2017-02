’Focus op droogte en wateroverlast’

Foto Roel van Leeuwen Cees Loggen

HAARLEM - Focus op droogte en wateroverlast en maak water leidend bij discussies over zaken als landbouw, industrie en ruimtelijke ordening. Hiervoor pleit de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen donderdag in de grote zaal van het Europees Parlement in Brussel.

Als een monteur die eindelijk aan een Ferrari-motor mag sleutelen. Zo kijkt Cees Loggen uit naar de presentatie over een beter waterbeleid die hij als rapporteur van het Comité van de Regio’s mag houden voor vertegenwoordigers van 350 Europese regio’s. ,,Ik hou van...