Onderzoekers duiken op naast bed patiënt ziekenhuis

ANP

AMSTERDAM - Lig je in het ziekenhuis deze maand februari? Dan loop je de kans dat er ’s ochtends iemand aan je bed komt met een vragenlijst. Wetenschappers willen namelijk weten hoe je hebt geslapen. De antwoorden worden gebruikt voor het eerste grote onderzoek naar slapen op verpleegafdelingen.

Door Leonie Groen - 8-2-2017, 12:23 (Update 8-2-2017, 12:42)

Veertig ziekenhuizen doen aan het slaaponderzoek mee. Hiertoe behoren het Leids Universitair Medisch Centrum, het Spaarne Gasthuis Haarlem, het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, het Westfries Gasthuis in Hoorn, het Zaans Medisch Centrum en de ziekenhuizen in Amsterdam. Ongeveer 1500 tot 2000 patiënten krijgen de vragenlijst voorgelegd. De wetenschappers noemen hun onderzoek ’flash-mob’ omdat zij hun komst niet van te voren aankondigen.

Het grootschalige onderzoek naar hoe patiënten slapen in ziekenhuizen is volgens de wetenschappers uniek in Nederland. ,,We denken dat patiënten vaak slecht en te weinig slapen en dat het ziekenhuisritme hierbij een belangrijke rol speelt. Doorgaans maken we mensen heel vroeg wakker omdat er vóór het ontbijt allerlei metingen gedaan moeten worden. Dat is handig vanwege de werkprocessen in het ziekenhuis”, aldus internist Prabath Nanayakkara van VUmc die het onderzoek leidt. Hij zegt dat zieke mensen hun slaap juist hard nodig hebben. Een goede nachtrust is essentieel.

Op de ochtend van het onderzoek zal VUmc bekendmaken dat het onderzoek die ochtend heeft plaatsgevonden. De resultaten van en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd. De bedoeling is dat de uitkomsten leiden tot het nemen van maatregelen die de slaap moeten verbeteren.