Lezersoproep: Bent u weer vrij van zorgen?

Foto: 123rf Krukken niet meer nodig...

Na regen komt zonneschijn. Hoe heerlijk is het niet als je vaststelt dat je zorgen voorbij zijn en zorg niet meer nodig?

Fantastisch als het gips van dat gebroken been kan. Als je niet langer een beugel hoeft te dragen. Als je geen rolstoel meer nodig hebt. Als de specialist zegt dat je niet meer hoeft terug te komen. Als je na een geslaagde chemokuur weer een mooie kop met haar hebt. Als een levensbedreigende ziekte eindelijk is overwonnen. Als je gedachten niet langer somber zijn. Als je je beter voelt, meer mens. Of wéér mens.

Voor een speciale Zorg-bijlage die in maart bij deze krant verschijnt, is de redactie op zoek naar mensen die erover willen vertellen dat zij tot hun grote opluchting zijn verlost van (medische) zorg en zorgen die hun dagen, weken, maanden of jaren grijzer kleurden.

Herkenbaar? Heeft u of misschien een van uw dierbaren meegemaakt dat na een lastige periode de zon weer is gaan schijnen en wilt u daarover vertellen? Geef u dan op via een e-mail naar bijlageredactie@hollandmediacombinatie.nl of stuur een kaartje of briefje naar Bijlageredactie Holland Media Combinatie, Postbus 2603, 1000 CP Amsterdam o.v.v. Zorgvrij.