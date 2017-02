Het gesticht is voor veel patiënten het eindstation in de Tweede Wereldoorlog

Er stierven naar verhouding veel psychiatrische patiënten in inrichtingen in de Tweede Wereldoorlog. Zijn ze vermoord? Nabestaanden lopen met die vraag rond. De auteurs van het boek ’Vergeten slachtoffers’ namen de sterfte in de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder onder de loep. Zij pleiten voor meer onderzoek.

Door Leonie Groen - 4-2-2017, 6:00 (Update 4-2-2017, 6:00)

Van actieve moord willen de auteurs niet spreken. „Daar hebben we geen bewijzen van kunnen vinden”, zegt medeauteur Cecile aan de Stegge. Feit is dat de omstandigheden in de Willem Arntsz Hoeve erbarmelijk waren....