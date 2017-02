Vliegtuigspotters treuren na verkoop regeringsvliegtuig

foto ANP Het regeringstoestel PH-KBX.

SCHIPHOL - Het Spotters Platform Schiphol is zeer teleurgesteld dat het regeringsvliegtuig bijna is verkocht. De spotters wilden de Fokker voor Nederland behouden en plaatsen in het Aviodrome.

Door Frans van den Berg - 3-2-2017, 11:23 (Update 3-2-2017, 11:27)

Al lange tijd voeren de vliegtuigspotters actie om het toestel te redden. „Niet om het als regeringstoestel te laten vliegen, maar wel om het als museumstuk voor het Nederlandse volk, en in het bijzonder de luchtvaartliefhebbers en aanbidders van het koningshuis, te behouden. Het is immers een stukje Nederlands erfgoed: een Fokker 70. Daarnaast is de beschildering en inrichting van de PH-KBX uniek”, legt Gertjan Staphorst uit.

De groep voerde gesprekken met het ministerie en potentiële kopers. „Het Aviodrome in Lelystad heeft zeker interesse. De huidige geschatte aanschafprijs en ook de kosten van een extra gebouw, lagen ver boven het budget”, zet Staphorst het probleem uiteen.

Kijkdag

Het ministerie was niet plan het toestel weg te geven en deed het in de verkoop. De onderhandelingen met een koper zijn vrijwel afgerond, zo kreeg de Tweede Kamer deze week te horen. „Gezien de belangstelling wil ik het publiek nog wel in de gelegenheid stellen de KBX op een nader te bepalen moment en wijze te bezichtigen”, laat minister Schultz van Haegen weten.

Op 1 juni gaat het toestel uit dienst. Een nieuw regeringstoestel, voor zowel de regering als het koninklijk huis, is er nog niet. De aanbesteding is mislukt. Maar met één partij wordt toch verder onderhandeld. Het wordt vrijwel zeker een Boeing 737 Business Jet.