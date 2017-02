Hoofdredacteur blijft aan, ondanks motie van wantrouwen

ANP TMG wil banen schrappen bij regionale kranten

AMSTERDAM - De journalisten van de regionale dagbladen van TMG hebben woensdagmiddag het vertrouwen in hun hoofdredacteur Arjan Paans opgezegd. Na een emotionele plenaire vergadering in het hoofdkantoor in Amsterdam stemden 182 van de 200 regioverslaggevers met de motie van wantrouwen in. Opstappen doet hij niet.

Door Nancy Ubert - 1-2-2017, 19:22 (Update 1-2-2017, 19:27)

,,De boodschap is helder en als ik eerlijk ben was die al een tijdje duidelijk. Ik begrijp jullie kwaadheid. Maar ik ben slechts de boodschapper van het slechte nieuws.’’

Op oudejaarsdag kregen de journalisten te horen dat 45 formatieplaatsen worden geschrapt. De redactie verwijt Paans dat hij dit verlies presenteerde als voldongen feit. Om in de toekomst te overleven wil moederbedrijf TMG negentig miljoen euro bezuinigen. De regioverslaggevers zijn van mening dat zij een veel te hoge prijs moeten betalen. In tegenstelling tot de directie en Paans vrezen de journalisten dat zij geen goede krant meer kunnen maken als een kwart van het personeel ontslagen is.

De afgelopen weken zijn de partijen niet dichter tot elkaar gekomen. ,,Wat ik wel geleerd heb is dat dit de meest strijdlustige krant van Nederland is’’, aldus Paans tijdens de vergadering. Met de slogan ’Dit is mijn krant’ worden op uiteenlopende manieren protestacties georganiseerd en het actiecomité is voorlopig niet van plan te stoppen.

Paans noemt het wantrouwen van de redactie ’onterecht’ en bestrijdt de gedachte dat hij voorop had moeten gaan in het gevecht met de directie. ,,Als ik die positie had gekozen had nu iemand anders op deze plek gestaan.’’

De regioverslaggevers vinden dat veel leed voorkomen had kunnen worden als de hoofdredacteur vanaf het begin zijn achterban had betrokken bij de reorganisatie. Paans heeft nu beloofd dat een commissie wordt aangesteld die onderzoekt of de sanering minder abrupt kan verlopen zodat de redactie langzaam kan toegroeien naar een nieuwe organisatiestructuur.

De zegsvrouw van de directie noemt de motie van de redactie ,,verkeerd geadresseerd’’ en ,,prematuur’’. Volgens haar moeten de journalisten de medezeggenschapsorganen hun werk laten doen. Ook geeft ze aan dat de huidige situatie en sfeer ongewenst is. ,,De directie beraadt zich over gesprekken die gevoerd moeten worden om weer tot elkaar te komen.’’