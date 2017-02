Minder landingen Schiphol door computerstoring

SCHIPHOL - Op Schiphol kunnen woensdagochtend minder vliegtuigen landen door een computerstoring bij Luchtverkeersleiding Nederland. In verband met die storing is een backup-procedure in werking gezet waardoor vertragingen ontstaan, zegt een woordvoerster. Toestellen kunnen wel volgens schema opstijgen.

Door ANP - 1-2-2017, 9:37 (Update 1-2-2017, 9:38)

De storing ontstond door nog onbekende oorzaak vroeg in de ochtend. Er wordt hard aan gewerkt om het probleem op te lossen, aldus de woordvoerster. Hoe lang dat gaat duren, kon ze niet zeggen.