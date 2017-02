Wat wil de boze man (m/v)?

AMSTERDAM - De boze, blanke man roert zich. Kijk naar Brexit, kijk naar Trump en kijk wellicht op 16 maart naar Wilders. Wie is die boze, blanke man (m/v) en wat wil ’ie? Voor zijn boek ’Kwaad’ interviewde publicist Joost Niemöller (Haarlem, 1957) tientallen van hen.

Niemöller werkte voor HP/De Tijd en weblog DDS, maar schrijft nu vooral voor zijn eigen weblog. En hij twittert, waar PVV-leider Geert Wilders hem geregeld retweet. Over veel dingen zijn ze het eens, al spreken ze elkaar niet vaak. Wel neemt Wilders donderdag het eerste exemplaar van ’Kwaad’ in ontvangst.

Hij vindt zelf van niet, maar er zijn overeenkomsten tussen Niemöller en Steve Bannon. Die laatste was baas van het uiterst rechtse Breitbart News, maar is nu een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump. De stem van Breitbart News klinkt nu in het Witte Huis.

Klinkt de stem van Joost Niemöller straks in het Torentje? „Ik word geen adviseur van premier Wilders, mocht ’ie dat worden.” Toch moeten we volgens Niemöller rekening houden met de boze Nederlander, wiens verhaal nog nooit is verteld. „Anders krijg je iets waar veel mensen uit mijn boek en ik ook voor vrezen: een toestand van aanhoudende burgeroorlog, van totale chaos.”

Wat leer je van gesprekken met boze mensen?

„Ik was bang dat mensen zouden zeggen: ’ik heb dit en dit op Facebook gelezen en daarom vind ik dit’. Men zegt wel: PVV’ers kennen niet eens allochtonen, maar dat is dus niet zo. Vooral laagopgeleiden en jongeren hebben eigen ervaringen met migratieproblematiek. Maar ik sprak ook met hoogopgeleiden. Het is een diverse groep. Velen van hen houden hun politieke ideeën voor zich, uit angst voor ruzies in de familie. Of ze vrezen voor hun baan.”

De PVV staat op winst, er zijn meerdere islam-kritische partijen straks. Waarom voelen zij zich niet gehoord?

„Het is de machteloosheid. Ze hebben geen vertrouwen in de politiek. Al die partijen die Wilders nu uitsluiten zeggen nu tegen zijn kiezers: jullie doen niet meer mee.”

Vanwege Wilders’ standpunt over minder Marokkanen. Dat is voor hen een brug te ver.

„Dat standpunt is juist de essentie waarom mensen op Wilders stemmen. Een grote groep mensen vindt dat. Vervolgens wordt er niet geregeerd met de PVV, maar met de rest. Dat verstevigt het gevoel niet gehoord te worden. Het is niet in de geest van de democratie. ”

Een van de geïnterviewden, in het boek heet hij Paul, zegt: ’ik ben geen racist, maar de feiten liggen nu eenmaal zo: dat ras is asocialer dan wij.’ Dat spreekt elkaar tegen, ziet de schrijver ook. „Daar moest ik ook om lachen hoor. Hij zelf ook.” Paul is een ’vrij agressief’ iemand, met een crimineel verleden. „Iemand met wie je echt geen ruzie moet hebben.”

Dat komt niet door zijn etniciteit. Waarom bij hem niet en bij een vervelende Marokkaan wel?

„Wat je bij Paul ziet is totaal niet representatief voor Amsterdam-Noord. Je moet naar gemiddelden kijken. Je kunt nooit zeggen: jij bent Marokkaan, dus je bent crimineel. Je kunt over Marokkanen als groep wel dingen zeggen. Criminaliteit onder Marokkaanse jongeren is enorm.”

Als je sociaal-economische omstandigheden in ogenschouw neemt komt criminaliteit niet vaker voor onder migranten.

„Dat is de nature-nurture-discussie. De essentie is: mensen worden geboren met een bepaald genetisch pakket. Dat is bepalend voor wat er met die mensen gebeurt. Het nurture-aspect is verwaarloosbaar klein. Waarom heeft een bepaalde groep een hoger IQ? Omdat dat IQ nodig was voor overleving. Als je moet samenwerken om een mammoet om te leggen dan heb je een bepaald IQ nodig. Als je opgroeit in een oerwoud waar de bananen gewoon van de boom vallen heb je andere kwaliteiten nodig.”

De geldende opvatting is dat racisme verkeerd is. Ben je het daarmee eens?

„Als racisme betekent: ik heb een afkeer van mensen met een andere huidskleur, ik wil niet met ze omgaan, ik vind dat ze stinken. Daar ben ik geen voorstander van, herken ik mezelf ook niet in. Maar ik denk dat een zekere gehechtheid aan je eigen etnische groep niet per definitie slecht is. Dat denken leidt niet meteen tot treinen die weer naar Auschwitz rijden.”