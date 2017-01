Amerikaanse controles Schiphol ter discussie

foto department of homeland security Amerikaanse immigratiemedewerkers.

SCHIPHOL - Het kabinet moet nog eens goed kijken naar de wens van de VS om al op Schiphol alle passagiers te controleren. De onderhandelingen daarover zijn onlangs begonnen, maar GroenLinks wil daar nog eens naar kijken.

Door Frans van den Berg - 31-1-2017, 13:28 (Update 31-1-2017, 13:28)

Volgens Jesse Klaver laat Trump met zijn inreisverbod voor zeven moslimlanden zien dat hij wil discrimineren bij het binnenlaten van mensen. „Ik wil niet dat er op Nederlands grondgebied wordt gediscrimineerd”, zo laat hij aan de NOS weten.

Klaver heeft samen met Alexander Pechtold van D66 een hoorzitting aangevraagd waarbij ook deskundigen van KLM, Schiphol, de Koninklijke Marechaussee en het Volkenrecht worden gehoord. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dat verzoek, zodat de hoorzitting er binnenkort komt.

Boete

Zeven passagiers op een vlucht van Iran naar de VS kwamen door het plotseling afkondigen van de maatregel door Trump in de problemen. KLM liet ze op Schiphol niet overstappen op de vlucht naar de VS, omdat ze daar zouden worden geweigerd. In dat geval moet KLM de passagiers weer terugvliegen en krijgt de maatschappij een boete van enkele tienduizenden euro’s per persoon.

Op Schiphol controleert KLM daarom al jaren of passagiers wel beschikken over een geldig paspoort en een visum. Voor Delta, United en American vindt achter de paspoortcontrole al een tweede controle op Schiphol plaats. Daar worden de paspoorten en visa al doorgelicht. Verder moeten maatschappijen 72 uur voor vertrek al een passagierslijst inleveren die de Amerikanen scannen.

Preclearance

Ondanks al die voorcontroles, staan reizigers vaak al gauw een uur te wachten voor de immigratiedienst op de luchthavens in de VS bij aankomst. Dat terwijl Amerikanen vrij soepeltjes kunnen doorlopen. Om die ellende te verminderen is de VS al jaren in gesprek met verschillende landen om daar de controles al uit te voeren. Schiphol is daarbij ook in beeld. Het kabinet besloot in december de onderhandelingen met de VS te beginnen. Bij uitvoering zou een deel van een van de pieren op de luchthaven al Amerikaans grondgebied zijn, waar de Amerikaanse immigratiedienst en douane dan hun controles uitvoeren. Bij aankomst in de VS zouden passagiers dan als binnenlandse passagier vlotjes kunnen doorlopen.

Ondanks die voordelen voor de passagier, bestaat wel het gevaar dat bij vertragingen of onderbezetting van de dienst, overstappende reizigers hun vlucht niet halen. Ook is er onduidelijkheid over arrestaties (bij voorbeeld bij drugssmokkel of een gezochte terrorist). Allemaal punten waarover nu onderhandelingen plaatsvinden. Ondanks de acties van Trump wil het kabinet die besprekingen over dit systeem van preclearance doorzetten. GroenLinks denkt daar dus anders over en zal het onderwerp aan de orde stellen tijdens de hoorzitting.