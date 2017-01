Burgers als ogen en oren marechaussee op kleine vliegvelden

SCHIPHOL - Burgers als de ogen en oren van de Koninklijke Marechaussee. Op de vijftien kleine vliegvelden in Nederland, zoals Texel, Hilversum en Schiphol-Oost, roept de marchaussee nu die hulp in om de criminaliteit te bestrijden.

De campagne Eyes & Ears moet omwonenden, vliegers en vliegveldpersoneel bewust maken dat zij hun steentje bij kunnen dragen bij het opsporen van grensoverschrijdende criminaliteit. Op Schiphol en Rotterdam is al permanent toezicht door de marechaussee, politie en beveiligingsdiensten. Bovendien wordt het publiek op de spottersplaatsen al via informatiepanelen aangespoord om verdachte situaties te melden.

Maar op de kleine velden is dat toezicht veel minder. Die worden veelal voor binnenlandse vluchten gebruikt en anders wel binnen het Schengengebied. „Ook al heb je nog zoveel ervaring. Ogen en oren ter plaatse blijven toch de belangrijkste instrumenten voor een opsporingsambtenaar. Een piloot die al taxiënd stopt om een pakketje van iemand die plots uit de bosjes springt mee te nemen, is op zijn zachtst gezegd verdacht”, legt opperwachtmeester Bert van Eijk in het Marechaussee Magazine uit.

In Groot-Brittannië worden goede resultaten geboekt aan de hand van informatie van de burgers. „Britten zijn daar veel bewuster mee bezig en dat werpt zijn vruchten af. Onlangs is nog een voortvluchtige Britse crimineel opgepakt in Groot-Brittannië. Hij was tot 40 jaar gevangenisstraf veroordeeld en vloog met een sportvliegtuigje van Nederland naar Engeland. Om ook hier dat bewustzijn te krijgen starten wij daarom het eerste kwartaal met Eyes & Ears. Hulp van burgers is een welkome aanvulling op de grenscontroles.”

Eyes & Ears is niet het enige middel om het toezicht op de kleine burgerluchtvaart aan te scherpen. Ook de procedures en radar- en computersystemen ontwikkelen zich momenteel verder. Van Eijk: „De informatie die we op afstand kunnen krijgen over zakelijke en privévluchten, wordt steeds gedetailleerder. De laatste anderhalf jaar kwamen al meer drugs- en mensensmokkelzaken aan de oppervlakte dan voorheen.”