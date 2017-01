Robot plukt komkommers

DELFT - Goedkope arbeidskrachten uit bij voorbeeld Polen worden nu nog massaal ingezet in de tuinbouw. Maar studenten van de TU Delft presenteerden dinsdagmiddag al het prototype van een plukrobot.

Door Frans van den Berg - 24-1-2017, 22:30 (Update 24-1-2017, 22:35)

In samenwerking met het bedrijf Priva is de robot ontwikkeld. „Het lijkt zo simpel, maar het is best lastig voor een robot. Die moet namelijk tussen de bladeren de komkommer herkennen, beoordelen of die groot genoeg is en dan oogsten. Daarvoor moet de robot het steeltje doorknippen, maar de komkommer mag niet...