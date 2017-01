Onderzoek naar kansen voor zeewier

HAARLEM - De provincie Noord-Holland trekt drie ton uit voor een onderzoek naar zeewier. Het onderzoek moet duidelijk maken waar de grootste kansen liggen voor economische ontwikkelingen en hoe deze kunnen worden benut.

Door onze verslaggever - 24-1-2017, 16:36 (Update 24-1-2017, 16:57)

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en energiedragers.

Noord-Holland is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zeewier. De ligging aan de Noordzee en de Waddenzee is zeer gunstig; zowel de luwte van de Waddenzee als de ruimte op de Noordzee maken het mogelijk om pilots en demonstratieprojecten op te zetten.

Daarnaast zijn er veel partijen die de ontwikkelingen in de zeewierketen verder kunnen brengen. Het doel is om investeringen en economische activiteiten in de zeewiersector naar de provincie Noord-Holland te krijgen.

Het onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland wordt gehouden, wordt uitgevoerd door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).