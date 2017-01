NVJ wil met Talpa in gesprek over TMG

ALKMAAR - De Vereniging van Nederlandse Journalisten (NVJ) wil snel met John de Mol van Talpa aan de tafel. ,,We willen duidelijkheid over wat Talpa met de kranten wil. Dus met Telegraaf, Metro en de regionale kranten.’’

Door Frans van den Berg - 23-1-2017, 13:34 (Update 23-1-2017, 15:26)

Dat laat Thomas Bruning van de journalistenvakbond weten. Maandagochtend om elf uur liep een ultimatum van de bond af. Aan de directie van de Holland Media Combinatie en TMG was gevraagd om de bezuinigingsoperatie bij de regionale kranten uit te stellen. Dit in afwachting van meer duidelijkheid over de koers die het Mediahuis wil varen. Dit Belgische concern, waar ook NRC en de Limburgse kranten toe behoren, wil heel TMG inlijven. De NVJ heeft de indruk dat het Mediahuis minder hard zou willen snijden. Vooralsnog zou een kwart van de journalisten bij het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en de Gooi en Eemlander worden ontslagen.

Maar maandagochtend werd tevens bekend dat Talpa een bod heeft uitgebracht op alle aandelen en zo TMG wil overnemen. ,,We hebben een gesprek gehad met de directie. De bezuinigingsplannen zijn niet opgeschort, maar we hebben te horen gekregen dat het plan niet in beton is gegoten. Er zou serieus met de redactieraad en ondernemingsraad worden gesproken. Dat proces zullen we nauwlettend volgen. Tot nu toe zijn de acties publieksvriendelijk, maar het kan grimmiger worden’’, dreigt Bruning.

Directeur Gert Jan Oelderik bevestigt dat de adviesaanvrage over de bezuinigingsronde bij de redactie gewoon wordt doorlopen. ,,Dat proces met de inspraakorganen nemen we heel serieus. In die zin is het niet in beton gegoten. Maar we stellen het niet uit in afwachting van de plannen van Mediahuis of Talpa.’’