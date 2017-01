NVJ in actie voor regionale kranten

ALKMAAR - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (VNJ) is maandag in actie gekomen tegen de bezuinigingsplannen bij de regionale kranten van de Holland Media Combinatie.

Door Frans van den Berg - 23-1-2017, 13:24 (Update 23-1-2017, 15:30)

Live: actie journalisten #ditismijnkrant

Journalisten van deze krant voeren maandagmiddag in de binnenstad van Alkmaar actie tegen de bezuinigingsplannen van moederbedrijf TMG.

Voor het kantoor aan de Voordam in de Alkmaarse binnenstad kwamen tientallen journalisten bij elkaar om te luisteren naar enkele sprekers.

„Juist in deze tijd zijn professionele journalisten belangrijk, zodat het publiek weet welk nieuws ze kunnen vertrouwen. In elke kern heb je daarvoor professionele journalisten nodig”, reageert NVJ-secretaris Thomas Bruning op de plannen van de directie om een kwart van de journalisten te ontslaan.

„Wat zijn jullie ontzettend belangrijk voor onze inwoners”, vulde Marjan van Kampen-Houwen, burgemeester van Schagen, aan. „De journalisten stellen hun kritische vragen en zijn zo de luis in de pels. Zij weten ook wat mensen bindt. Investeer in de regio, pas de plannen aan”, riep ze de directie op.

Namens alle politieke partijen in Alkmaar werd een verklaring aangeboden. Ook daarin werd het belang van de journalistiek voor het goed functioneren van de democratie genoemd. ,,Maar journalisten zetten ook items op de agenda die onder de bevolking leven. Goede journalistiek kost tijd en geld. Kleed de regio journalistiek niet uit’’, riep John van der Rhee op.

Gestoken in zijn groene kleding met groene klompen zong Bertje Doperwtje een strijdlied. Dat was niet alleen gericht aan de directie van deze krant, maar tevens aan de bevolking: Lees allemaal de krant van stad en streek. Want zonder abonnees redt de regionale krant het niet.

De aanwezige journalisten waren met spandoeken en ballonnen naar Alkmaar gekomen. Inmiddels komen er ook steeds adhesiebetuigingen van lezers en politici binnen. De komende tijd zal moeten blijken of de directie de plannen wil bijsturen of vasthoudt aan de bezuinigingen. ,,Het is nog geen gelopen race’’, besloot Peter Schat, voorzitter van de redactieraad.

