Hinder op spoor door stroomstoring houdt aan

AMSTERDAM - De nasleep van de grote stroomstoring dinsdagochtend in Amsterdam heeft niet alleen nog steeds gevolgen voor het treinverkeer rond de hoofdstad, maar ook voor de rest van het land.

Door ANP - 17-1-2017, 14:58 (Update 17-1-2017, 14:58)

,,Door de storing zijn de IT-systemen die het treinverkeer en de personeelsinzet aansturen, ontregeld. Het kost veel tijd om de treindienst weer volgens dienstregeling te rijden omdat we zowel treinen als machinisten en conducteurs weer op de juiste plek moeten krijgen", laat de NS dinsdagmiddag weten.

Bijkomend probleem was de melding van een verdacht pakketje op Utrecht Centraal waardoor het treinverkeer deels werd stilgelegd. Loos alarm weliswaar, maar het effect van de verstoringen in Amsterdam en Utrecht ,,heeft zich als een olievlek over het land verspreid", zegt het spoorbedrijf.

Het is nog onbekend hoe lang de gevolgen merkbaar zijn en hoe groot de impact is voor het treinverkeer tijdens de avondspits.