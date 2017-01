Begraafplaats met tientallen lijken voor onderzoek op terrein AMC

AMC onderzoekt lijkontbinding op eigen grond

AMSTERDAM - In Nederland wordt weleens ergens een begraven lijk gevonden. Hoe lang ligt het er al? Het Academisch Medisch Centrum (AMC) hoopt straks zo’n vraag te kunnen beantwoorden. Het gaat tientallen lijken begraven op een eigen begraafplaats en de ontbinding van de lijken onderzoeken.

Door ANP - 17-1-2017, 11:29 (Update 17-1-2017, 13:01)

De lichamen die ter aarde besteld worden, zijn afkomstig van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. Deze mensen hebben een vinkje gezet bij de mogelijkheid begraven te worden op het terrein van het ziekenhuis. Dat moet apart, omdat dit onderzoek niet enkel het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dient, maar ook het forensisch. Het is dus ook van belang bij het oplossen van ernstige misdrijven.

De begraafplaats komt in een hoek van het terrein van het AMC. Het wordt afgesloten met een drie meter hoog hek en aan het oog onttrokken met groen zichtbreeknet. De lijken worden een meter diep in de grond begraven. Zonder kist. Er gaat meetapparatuur mee de grond in. Nabestaanden zullen, net als nu, nooit weten wat er met hun overledene gebeurt. Zij zullen dus nooit weten of hun overledene er begraven ligt.

Hoogleraar anatomie en embryologie Roelof-Jan Oostra leidt het onderzoek dat medio dit jaar gaat beginnen.

Het AMC krijgt hiermee de eerste begraafplaats voor wetenschappelijk onderzoek en het tweede in Europa. Leuven heeft de eerste. In de VS en in Australië zijn al langer dergelijke begraafplaatsen. De uitkomsten van de onderzoeken daar kunnen niet worden vertaald naar Nederland omdat de grond en het klimaat er anders zijn, wat invloed heeft op de ontbinding van lichamen.