Storm hindert verkeer in onze provincie

ANP Verkeer op de A4 bij Schiphol.

HAARLEM/LEIDEN - Automobilisten moeten vrijdag rekening houden met ernstige verkeershinder, vanwege het onstuimige weer. Weerkundigen van Weerplaza en Weeronline verwachten een noordwesterstorm (windkracht 9).

„Aan de kust kunnen er windstoten zijn van 115 kilometer per uur”, vertelt Jacob van Wezel van Weeronline. Dat is overigens niet uitzonderlijk. Dergelijke stormen komen een aantal keer per jaar voor.

Dat neemt niet weg dat het verkeer last kan hebben van de weersomstandigheden. Naast harde wind gaat het ook flink regenen. Rond Haarlem en Leiden mogelijk met natte sneeuw. „Ik verwacht vertraging op de weg en op Schiphol. Het zou me niet verbazen als het vrachtverkeer tijdelijk niet over de Afsluitdijk mag. Dat zou ook kunnen gelden voor de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad, red.)”, zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza.

In Belgie leek het er even op dat ze de ’ergste storm in 50 jaar’ zouden krijgen, maar dat blijkt inmiddels genuanceerder te liggen. „Onze Belgische vrienden waren wat voorbarig”, volgens Michiel Severin van Weerplaza. „De modellen laten inmiddels iets anders zien.”

Winter op komst

Van het weekend verwacht Severin winterse buien, volgende week ’wordt het echt winter’. ’s Nachts daalt het kwik tot zo’n -5 graden.