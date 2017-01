Peilingen zijn nuttig, als je er handig mee kunt omgaan

LEIDEN - Ontevredenheid alom heerst er over peilingen in de aanloop naar verkiezingen. Maar dat is geen reden om ze te verbieden, vindt Tom Louwerse, docent politicologie aan Universiteit Leiden en samensteller van de Peilingwijzer. ,,Je moet ze goed interpreteren.” Donderdagmiddag 12 januari 2017 neemt hij deel aan een debat op de Haagse campus van Universiteit Leiden. Inzet: verstandig omgaan met peilingen.

Door Leonie Groen - 12-1-2017, 5:30 (Update 12-1-2017, 5:30)

Het lijkt vaak mis te gaan met de peilingen. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de Brexit lieten ze, tot ontsteltenis...