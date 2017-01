Derdewereldboer mist de boot

UTRECHT - De stijging van bietsuikerproductie door Nederlandse boeren heeft effect voor boeren in de derdewereldlanden die rietsuiker produceren.

De import van (Fair Trade) rietsuiker zal gaan afnemen. ,,Dat zien we nu al, want in Engeland - een echt rietsuikerland - gebeurt het al’’, zegt directeur Peter d’ Angremond van Max Havelaar (keurmerk eerlijke handel met 62.000 boeren). ,,Boeren krijgen niet alleen een lagere kiloprijs, maar gaan ook de Fair Tradepremie mislopen. Dat is zorgelijk want dat zijn extra inkomsten die ze...