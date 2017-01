Boer kiest weer voor suikerbiet

Foto Liselotte Schoo In de haven van Oudeschild worden Texelse suikerbieten in een schip geladen. Daar vandaan gaan ze naar de fabriek in Groningen.

HAARLEMMERMEER - De teelt van suikerbieten gaat dit jaar met 25 procent omhoog omdat de Europese productiebeperking vervalt. Akkerbouwers hebben al massaal meer zaad ingekocht voor het witte goud van de polder.

Door Rien Floris - 11-1-2017, 14:51 (Update 11-1-2017, 15:05)

Suikercoöperatie Suiker Unie die nagenoeg alle suikerbieten in Nederland verwerkt, verwacht een flinke toename van de suikerbietenteelt in Nederland. Robert Verberg van de agrarische dienst van coöperatie Cosun, die het merendeel van de telers vertegenwoordigt, heeft in december al 25 procent meer bietenzaad aan de leden geleverd. Verberg is actief...