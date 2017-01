Zorgen SP Noord-Holland over regionale kranten

HAARLEM - Zou de provincie niet vaker betaalde advertenties moeten plaatsen in de regionale dagbladpers (en regionale huis-aan-huis-bladen), zonder daarmee enige invloed te willen uitoefenen op de inhoud van de verslaggeving? Dit is één van de vragen die de SP in Noord-Holland stelt aan Gedeputeerde Staten.

Door Roel van Leeuwen - 10-1-2017, 16:13 (Update 10-1-2017, 16:30)

De SP reageert hiermee op het nieuws dat bij de regionale dagbladen van Holland Media Combinatie (waaronder deze krant, red.) 45 banen dreigen te worden geschrapt ofwel een kwart van de journalisten.

De socialisten stellen onder meer dat onder lezers van regionale bladen de belangstelling voor provinciale politiek en provinciaal beleid groter is dan gemiddeld. De SP wil daarom van Gedeputeerde Staten weten waarom in het communicatiebeleid wel wordt gerept over het meer inzetten van internet maar niet over betaalde advertenties in de regionale dagbladpers.

Verder wil de fractie weten of Gedeputeerde Staten de veel gehoorde zorg delen dat onafhankelijke, feitelijke berichtgeving in de (regionale) dagbladpers wordt verdrongen door ’niet zelden feitenvrije meningsuitingen op de sociale media’.

Fractievoorzitter Remine Alberts: ,,Hoe weten Noord-Hollanders nou wat er zich in het provinciehuis afspeelt als er niet over geschreven wordt? Feit is dat landelijke media niet graag schrijven over de provincie of er moet een ongelooflijke rel zijn à la de zaak Hooijmaijers.’’

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!