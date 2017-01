Kritiek op Safe Kids-spel

LEIDEN - Tienduizend euro had Stichting Kinderpostzegels gedoneerd om Petra Duijzer de kans te geven haar Safe Kids-spel verder te ontwikkelen. Dat geld is inmiddels teruggevorderd. Omdat het spel wordt ingezet op plekken waar dat volgens Kinderpostzegels niet zou moeten.

Door Nancy Ubert - 9-1-2017, 17:25 (Update 9-1-2017, 17:25)

De subsidie was toegekend op basis van een plan waarmee waarmee hulpverleners in de vrouwenopvang met kinderen kunnen praten over seksuele grenzen. Petra Duijzer biedt daarnaast ook scholen de mogelijkheid om met het spel te werken. Dat vindt Kinderpostzegels geen goed plan....