Alzheimer is patiënt met doodswens te snel af

Eigen foto Martin Baas Bekijk Fotoserie

OVERVEEN - Alzheimerpatiënt Marina uit Overveen zit opgeborgen in het Haarlemse verpleeghuis Overspaarne. ,,Ze wordt er uitstekend verzorgd. Maar ze had dit leven nooit gewild”, zegt haar echtgenoot Martin Baas. Voor zijn echtgenote is het korte moment voorbij waarop ze werk had kunnen maken van haar doodswens, vastgelegd in een wilsverklaring.

Door Leonie Groen - 9-1-2017, 5:30 (Update 9-1-2017, 5:30)

Ruim drie jaar geleden kreeg zijn vrouw, nu 66, de diagnose Alzheimer. Martin: ,,Marina zei meteen ’als ik naar een verpleeghuis moet, wil ik euthanasie’. Ze was lid van de Nederlandse...