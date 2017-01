Nederlandse succesnummers in Amerika

Er zijn ook Nederlandse succesnummers in Amerika. We noemen er tien uit ’alle top 10 lijstjes’:

Shocking Blue was in 1970 de eerste Nederlandse band met een nummer 1 hit in Amerika: ’Venus’. Ook volgende nummers deden het goed.

De Amerikaanse Cats-droom

De Volendamse popband The Cats breekt eind jaren zestig door met hits als ’Lea’ en ’Times Were When’. Ze leggen de basis voor de Palingsound uit Volendam. Ze zijn een hitmachine en de platenmaatschappij ziet er wel brood in om The Cats naar Amerika te brengen.

Golden Earring scoorde de meeste hits aan de andere kant van de oceaan. Vijf nummers haalden de Billboard Hot 100 en ze gingen er meermalen op tournee. ’Radar Love’ was de doorbraak en kwam tot plek 13.

Focus haalde met drie albums de top 100 in Amerika. ’Hocus Pocus’, was er hun grootste hit en gitarist Jan Akkerman kreeg de titel beste gitarist.

George Baker haalde met ’Little Green Bag’ de 16e plaats in de Billboard Top 100. Ook zijn wereldhit ’Paloma Blanca’ kwam op de Amerikaanse hitlijsten.

Mouth & Macneal drongen begin jaren ’70 met ’How do you do’ de Amerikaanse hitlijst binnen. Er werden een miljoen singles verkocht.

Tee Set kwam met ’Ma Belle Amie’ op een vijfde plaats in de Amerikaanse hitlijsten.

Ad Vandenberg heeft het echt gemaakt in Amerika. Zijn band kreeg een contract bij Atlantic. Hij toerde met Ozzy Osbourne en KISS en werd gitarist bij ’Whitesnake’.

Urban Dance Squad haalde met de single ’Deeper Shade of Soul’ de 21e positie in Amerika en toerde er in 1991.

2 Unlimited behaalde succesjes met ’Twilight Zone’ (49) en ’Get ready for This’ (38).

Vengaboys had in Amerika een notering met ’We Like to Party’ op de 26e positie in de hitlijsten.