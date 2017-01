SGP’ers willen doodstraf in programma opnemen

ZAANSTAD - De lokale afdeling van de SGP in Zaanstad wil de herinvoering van de doodstraf toch opnemen in het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Op het partijcongres op 14 januari brengt zij daarover een voorstel in.

Door Sam Trompert - 6-1-2017, 16:26 (Update 6-1-2017, 16:34)

De afdeling Zaanstad trekt samen op met de Overijselse afdeling Zwartewaterland. In uitzonderlijke gevallen en onder bepaalde omstandigheden verdienen criminelen het niet meer te leven, menen zij. Bijvoorbeeld een dader die iemand vermoord heeft, of een terreuraanslag op zijn of haar naam heeft staan.

Voorzitter Dirk van der Sluis, van de afdeling Zwartewaterland, citeert tegenover het regionale dagblad De Stentor de Bijbel: Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden. „De doodstraf weer invoeren is Gods woord en daarom de belangrijkste reden dat wij het willen”, zegt hij. Jan van Zaane, uit Koog aan de Zaan, is voorzitter van de kleine afdeling Zaanstad (35 leden). Hij wil, ondanks herhaaldelijk aandringen, niet inhoudelijk reageren op zijn voorstel. „Het onderwerp ligt zeer genuanceerd”, laat hij schriftelijk weten.

De partij is sinds jaar en dag voor de doodstraf voor zware misdrijven, zoals moord. Artikel 13 van het beginselprogramma van de SGP luidt: ’de overheid is van God geroepen het kwaad te straffen opdat het geschonden recht wordt hersteld. Dit geschonden recht vereist rechtvaardige, maar ook rechtmatige straffen; daartoe behoort de doodstraf.’

Toch haalde het dit keer niet het verkiezingsprogramma., getiteld ’Voor het leven’. Dat is een bewuste keuze van het partijbestuur. „We hebben altijd gezegd: dit thema leent zich niet voor een verkiezingsstrijd, daarvoor is het te teer. Dat betekent dat we er geen campagne voor gaan voeren”, legt Menno de Bruyne uit, woordvoerder van de Tweede Kamerfractie.

Actiepunten

Daarnaast wil de partij graag ’concrete actiepunten’ in het programma opnemen, waarmee de Kamerleden in de komende periode aan de slag kunnen. De Bruyne: „Er is geen enkel zicht op veel politieke steun. Conclusie: niet opnemen in het verkiezingsprogramma.” De landelijke SGP adviseert de leden dan ook tegen het voordeel te stemmen.

De SGP is inderdaad de enige gekozen politieke partij in Nederland die pleit voor de herinvoering van de doodstraf. Andere christelijke partijen leggen de Bijbel op een andere manier uit, denk bijvoorbeeld aan het zesde van de tien geboden: Gij zult niet doden. Rechtse ’law-and-order’-partijen als VNL en de PVV pleiten in hun programma’s ook niet voor de invoering van de doodstraf.