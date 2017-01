Wilsverklaring euthanasie zelden ingewilligd

ANP XTRA

DEN HAAG - Het lukt vergevorderde dementiepatiënten nog maar nauwelijks om euthanasie te krijgen op basis van een eerder afgelegde wilsverklaring. De ministers van VWS en Veiligheid en Justitie bevestigde eind 2015 dat dit mogelijk is. Maar tot dusver heeft een wilsverklaring maar in drie gevallen geleid tot levensbeëindiging.

Door Rens Koldenhof - 6-1-2017, 15:58 (Update 6-1-2017, 16:12)

Slechts in drie gevallen toegepast sinds 2015

Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RET), bevestigt in de Volkskrant dat sinds 2015 ’er geen sprake van groei’ is.

Vrijdag publiceerde de RET rapporten over twee van deze gevallen op de website. De commissie, die moet oordelen of een euthanasie conform de wet is uitgevoerd, oordeelde in beide gevallen dat door de betreffende arts gehandeld was overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen. Bekijk de rapporten hier en hier (pdf).

Lezersoproep: deel uw ervaring met een wilsverklaring

Heeft u of een van uw naasten ervaring met een wilsverklaring? De krant is geïnteresseerd in uw verhaal.

Lees verder...

Naast de wilsverklaring, die beide relatief jonge patiënten opstelden, lieten de artsen zich ook leiden door meer gebruikelijke toetsing van de verzoeken tot levensbeëindiging. Zo consulteerden zij een onafhankelijke SCEN-arts (zie onder).

Ook stelden zij vast dat sprake was van een ’vrijwillig en weloverwogen’ verzoek en dat het lijden van de patiënt ’ondraaglijk’ was gemeten naar de in de wilsverklaring opgetekende maatstaven. Maar ook op basis van gesprekken met behandelaars en familie van de patiënt.

De gepubliceerde casussen hebben gemeen dat het in beide gevallen ging om mannen bij wie voor hun zestigste de diagnose Alzheimer werd gesteld. De levensbeëindiging vond uiteindelijk jaren later plaats (7 en 11 jaar na de diagnose). Beide mannen lieten in de eerste jaren na de vaststelling van hun ziekte nauwkeurig vastleggen op welk moment ze hun ziekte als zo ondraaglijk zouden zien dat ze nadrukkelijk zouden kiezen voor euthanasie. De behandelende artsen van de twee vroegen en kregen in de nog relatief heldere jaren nadien nog bij herhaling bevestiging van deze doodswens. In de beoordeling van de toetsingscommissie woog dit ook zwaar mee.

SCEN-artsen

Deze ondersteuning aan artsen levert de KNMG via het programma Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN). Binnen dit programma worden huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde opgeleid om deskundig en onafhankelijk steun en consultatie te geven aan collega-artsen die een verzoek krijgen van een patiënt om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Zij doen dit werk in diensten naast hun ’gewone’ praktijk.