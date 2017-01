Oud hofje weer populaire woonvorm

LEIDEN/HAARLEM - Het hofje van vroeger keert terug. De Knarrenhof is, net als enkele andere moderne projecten, gebaseerd op deze oude woonvorm.

Hofjes zijn een typisch Nederlands verschijnsel. Ons land telde er ooit 400. De hofjes werden voornamelijk gebouwd in Noord- en Zuid-Holland. Nu zijn in het hele land nog 150 oude hofjes over.

De hofjes waren in al hun eenvoud een goede vorm van bejaardenzorg. Oudere weduwen of ongehuwden woonden samen op één terrein, waar ze niet vereenzaamden, in een tijd dat...